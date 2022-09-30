واصلت المصرية ميار شريف تقدمها في دورة بارما الإيطالية في كرة المضرب، من فئة الـ 250، ببلوغها الدور نصف النهائي اثر تغلبها على الأميركية لورين ديفيس 7-6 (7-2) و6-3 في ساعة و49 دقيقة.



وتلتقي شريف (26 عاما ومصنفة 61 عالميا)، في الدور المقبل الفائزة بين الرومانيتين المصنفة ثالثة إيرين- كاميليا بيغو والسادسة أنا بوغدان.



وهذا ثاني نصف نهائي لشريف في دورات الـ 250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، علما انها متوجة بدورتي ماربيا الاسبانية وكارلسروه الالمانية مرتين (125).



وبلغت اليونانية ماريا سكاري المصنفة أولى الدور عينه، بفوزها الصعب على البلجيكية مارينا زانيفسكا 2-6 و6-4 و6-4. وتلتقي ساكاري في المربع الأخير المونتينيغرية دانكا كوفينيتش الفائزة على الايطالية ياسمين باوليني 6-4 و6-4.