أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الثانية أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2022)، وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت يوم أمس الخميس.



وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:



- الفائز الأول:

د.بدر حامد الملا: مواليد 1971 - حاصل على درجة الدكتوراه في القانون - محام وعضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية - رئيس تحقيق في الداخلية - عضو مجلس (2016 تكميلي - 2020).



- الفائز الثاني:

محمد براك المطير: مواليد عام 1969 - حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال - عضو مجلس الأمة (2003 - 2006 - 2008 - 2016 - 2020).



- الفائز الثالث:

شعيب علي شعبان: مواليد 1984 - حاصل على بكالوريوس علوم الشرطة من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية - ضابط في وزارة الداخلية الكويتية - نائب رئيس نادي الصليبخات الرياضي عام 2012 - أمين سر نادي الصليبخات الرياضي - عضو الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



- الفائز الرابع:



حامد محري البذالي: ليسانس حقوق جامعة الكويت - دبلوم عالي من معهد الكويت للدراسات القضائية - أستاذ محاضر قانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - رئيس تحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية - عضو الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام - عضو جمعية الشفافية الكويتية - عضو جمعية الحقوقيين الكويتية - عضو جمعية حقوق الإنسان الكويتية - عضو منظمة العفو الدولية.



- الفائز الخامس:



خليل إبراهيم الصالح: من مواليد عام 1958 - حاصل على دبلوم الطيران المدني - رئيس قسم الأسطول الأميري سابقا - عضو مجلس الأمة (ديسمبر 2012 المبطل - 2013 - 2016 - 2020) - عضو جمعية الطيارين ومهندسي الطيران - عضو نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية.



- الفائز السادس:



فلاح ضاحي الهاجري: مدير مركز الأترجة لتحفيظ القرآن الكريم - عضو منتدب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- الفائز السابع:



عالية فيصل الخالد: مواليد 1974 - بكالوريوس إعلام من جامعة الكويت - بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في الكويت - ماجستير إدارة أعمال من جامعة هولت الدولية - عملت في التجارة الحرة.



- الفائز الثامن:



حمد محمد المطر: من مواليد عام 1970 - حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الصناعية - عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا - عضو مجلس الأمة (فبراير 2012 المبطل - 2020) - الرئيس السابق للجمعية الكيميائية الكويتية - الرئيس السابق لاتحاد الكيميائيين العرب.



- الفائز التاسع:



عبدالوهاب عارف العيسى: مواليد 1988 - بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الكويت - عمل في مجال الإعلام والتجارة - عضو جمعية الصحافيين الكويتية.



- الفائز العاشر:



عبدالله تركي الأنبعي: مواليد 1983 - بكالوريوس من جامعة الكويت - عمل في القطاع الخاص - محكم تجاري معتمد - زميل معهد التأمين البريطاني.