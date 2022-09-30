أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الثالثة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2022)، وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت يوم أمس الخميس.



وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:



- الفائز الأول:

أحمد عبدالعزيز السعدون: مواليد 1934 - رئيس مجلس الأمة سابقا - عضو مجلس الأمة (1975 - 1981 - 1985 - 1992 - 1996 - 1999 - 2003 - 2006 - 2008 - 2009 - 2012) - وكيل مساعد لشؤون البرق والهاتف في وزارة المواصلات - أسس نادي كاظمة في عام 1964 رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.



- الفائز الثاني:

مهلهل خالد المضف: مواليد 1971 - عضو مجلس الأمة 2020 - دبلوم الهندسة الميكانيكية - عضو هيئة التدريس في المعهد الصناعي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



- الفائز الثالث:

د.عبدالكريم عبدالله الكندري: من مواليد 1981 - حاصل على دكتوراه قانون أعمال وقانون تجاري - يعمل محاميا وأستاذا في كلية الحقوق بجامعة الكويت - محكم معتمد في جمعية المحامين الكويتية - عضو جمعية المحامين الكويتية - عضو مركز قانون المؤسسات في جامعة ستراسبورغ الفرنسية - عضو مجلس الأمة (2013 - 2016 - 2020).



- الفائز الرابع:

مهند طلال الساير: مواليد 1981 - عضو مجلس الأمة 2020 - ماجستير في القانون الخاص - محام - نائب رئيس جمعية المحامين.



- الفائز الخامس:

عبدالعزيز طارق الصقعبي: مواليد 1986 - عضو مجلس الأمة 2020 - بكالوريوس العمارة من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت 2008 - ماجستير في العمارة من جامعة سينساتي الأميركية - عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت - متخصص في السياسات العمرانية وتخطيط وتنظيم المدن.



- الفائز السادس:

د.جنان محسن رمضان: مواليد 1973 - بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الكويت - ماجستير هندسة كيميائية من جامعة الكويت - دكتوراه من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية - عينت عضوا في المجلس البلدي 2009 - شغلت منصب مستشار بمجلس الأمة الكويتي - عينت عضوا في جهاز المناقصات المركزية - تولت منصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عام 2018.



- الفائز السابع:

عمار محمد العجمي: مواليد 1962 - حاصل على بكالوريوس طيران تجاري - عمل طيارا في الخطوط الجوية الكويتية - عضو مجلس الأمة 2012.



- الفائز الثامن:

حمد عادل العبيد: مواليد 1982 - حاصل على بكالوريوس الفقه المقارن وأصول الفقه من جامعة الكويت - حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي من جامعة القاهرة - مدير إدارة مكتب المدير العام في هيئة القران والسنة - مدير إدارة العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية.



- الفائز التاسع:

فارس سعد العتيبي: مواليد 1974 - بكالوريوس في إدارة الأعمال - مراقب عام في بلدية الكويت - عضو مجلس الأمة 2013 - 2020 عضو جمعية خيطان التعاونية.



- الفائز العاشر:

د.خليل عبدالله أبل: مواليد 1965 - حاصل على الدكتوراه في هندسة البرامج - عضو في هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الكويت - عضو جمعية المهندسين الكويتية - عضو مجلس الأمة (2012 مبطل - 2013).