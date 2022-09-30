أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الرابعة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2022) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت يوم أمس الخميس.



وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:



- الفائز الأول:

شعيب شباب المويزري - من مواليد 1959 - حاصل على دبلوم العلوم الشرطية - عقيد سابق في وزارة الداخلية - عضو مجلس الأمة (2009 - 2012 المبطل - 2016 - 2020) - وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير شؤون مجلس الأمة سابقا.



- الفائز الثاني:

محمد هايف المطيري - مواليد 1964 - حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية - إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رئيس لجنة الفردوس للزكاة والصدقات سابقا - عضو جمعية إحياء التراث الإسلامي - عضو مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2012 - 2016).



- الفائز الثالث:

مبارك حمود الطشه: حاصل على دكتوراه في القانون الخاص مقارن بالشريعة الإسلامية - مستشار قانوني لوزير العدل ووزير الأوقاف - مدرس قانون الأحول الشخصية في جامعة الكويت - مدرس قانون مدني في المعهد التجاري - محكم معتمد لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم - محكم معتمد لدى جمعية المحامين الكويتية - عضو الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان - عضو في جمعية الخريجين الكويتيين - أمين سر نقابة وزارة العدل سابقا - نائب رئيس مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية سابقا.



- الفائز الرابع:

مبارك هيف الحجرف - من مواليد 1970 - حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والماجستير في القانون ودبلوم القانون الخاص - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020) - عضو جمعية المحامين الكويتية.



- الفائز الخامس:

ثامر سعد الظفيري - من مواليد 1976 - حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية - عمل خبيرا هندسيا في إدارة الخبراء بوزارة العدل ومهندسا معماريا في وزارة الأشغال العامة - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020) عضو في جمعية المهندسين الكويتية.



- الفائز السادس:

مرزوق خليفة الخليفة - من مواليد 1961 - عضو مجلس الأمة 2020 - حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية - عمل ضابطا في الجيش الكويتي.



الفائز السابع:

سعد علي الرشيدي - من مواليد 1965 - حاصل على شهادة الثانوية العامة - عمل في وزارة الداخلية - عضوية مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2012 المبطل - 2012 - 2013 - 2016 - 2020).



- الفائز الثامن:

عبيد محمد المطيري - مواليد 1971 - حاصل على الدكتوراه في القانون الإجرائي - عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت - عضو مجلس الأمة (2012 مبطل - 2020).



- الفائز التاسع:

عبدالله فهاد العنزي - مواليد 1976 - بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الكويت - مهندس في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - عضو مجلس الأمة 2009.



- الفائز العاشر:

يوسف محمد البذالي - بكالوريوس هندسة مدنية من المملكة المتحدة - ماجستير تخصص إدارة هندسية من المملكة الأردنية الهاشمية - رئيس قسم معاملات إدارة التحقيق والمتابعة لبلدية العاصمة - موظف في بلدية الكويت - عضو جمعية المهندسين الكويتية.