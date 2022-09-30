أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الخامسة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2022) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت أمس الخميس.



وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:



- الفائز الأول:

حمدان سالم العازمي - مواليد 1968 - ماجستير في القانون المدني - محام وباحث قانوني في وزارة الداخلية - عضو مجلس الأمة (2013 - 2016 - 2020) - عضو جمعية المحامين وعضو جمعية العمرية والرابية التعاونية.



- الفائز الثاني:

سعود عبدالعزيز الهاجري - بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة - ماجستير الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة - عمل في مجال الإعلام والصحافة - عضو جمعية المهندسين الكويتية - عضو الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين - عضو مؤسس في جمعية قلب الأطفال الخيرية.



- الفائز الثالث:

خالد محمد العتيبي - مواليد عام 1966 - بكالوريوس في العلوم الشرطية - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020).

- الفائز الرابع:



هاني حسين شمس: مواليد 1970 - بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة من جامعة الكويت - رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية - رئيس مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية 2000 - مدرس حاسوب في وزارة التربية - عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية - عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.



- الفائز الخامس:

محمد هادي الحويلة - مواليد عام 1971 - دكتوراه في الإدارة وماجستير في العلوم السياسية - عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والجامعة العربية المفتوحة - عضو مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2013 - 2016 - 2020) - عضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الملكي للدراسات الدولية في لندن - عضو في جمعية الصحافيين وجمعية الصحافيين الدولية.



- الفائز السادس:

الصيفي مبارك العجمي - مواليد عام 1961 - الإجازة الجامعية - رئيس قسم في بلدية الكويت - عضو مجلس الأمة (2009 فبراير 2012 المبطل ديسمبر 2012 المبطل - 2020).



- الفائز السابع:

محمد حسين العجمي: حاصل على دبلوم تقنية المعلومات من كلية كامبريدج بالمملكة المتحدة - بكالوريوس إعلام من جامعة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية - ماجستير من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية - حاصل على درجة الدكتوراه - عمل أستاذا محاضرا في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.



- الفائز الثامن:

ماجد مساعد المطيري: مواليد 1972 - بكالوريوس ادارة أعمال - عمل في شركة نفط الكويت - أمين سر مبرة الرحمة الخيرية - عضو مجلس الأمة 2016.



- الفائز التاسع:

مرزوق فالح العازمي: مواليد 1952 - بكالوريوس ادارة أعمال - عمل مدير إدارة بالوكالة للشؤون الصحية في بلدية الكويت - عضو جمعية الرقة التعاونية - عضو الاتحاد الكويتي للمزارعين - عضو مجلس الأمة (1996 - 1999 - 2003 - 2006 - 2008) وعضوية المجلس الوطني 1990.



- الفائز العاشر:

فيصل محمد الكندري: مواليد 1970 - ماجستير إدارة أعمال - عمل في القطاع الخاص - عضو مجلس الأمة (2012 مبطل - 2013).