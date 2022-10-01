أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه حفاظ عن انطلاق الدورة الجديدة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لجميع الأعمار من خلال مراكزها القرآنية التي يبلغ عددها 46 مركزاً في مناطق الكويت.



وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي عبد العزيز سيد عبد الله الرفاعي :

استعدت مراكز جمعية حفاظ لاستقبال طلابها في الدورة الجديدة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم من خلال مراكزها البالغ عددها 46 مركزاً قرآنياً في مختلف مناطق الكويت تضم 300 حلقة يدرس بها أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة، ويقوم على هذه المراكز فريق تعليمي وإشرافي وأعضاء الجمعية المتخصصين في التحفيظ وعلوم القرآن والقراءات، والمنتمين لأهل القرآن تعلماً وتعليماً، وذلك فضلا عن ثقة المجتمع الكويتي في القائمين على «حفاظ» لما لهم من تخصص وتاريخ طويل في خدمة القرآن الكريم.



وأضاف : تهدف الدورة الجديدة إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التجويد ومعرفة القراءات من خلال حلقات قرآنية متنوعة ، حيث تعقد حلقات الكُتاب لفئة البراعم من سن 4 إلى 6 سنوات للبنين والبنات وتضم تحفيظ قصار السور وتعليم مبادي القراءة والكتابة ، ويعقد أيضاً حلقات تحفيظ القرآن الكريم العامة لجميع المستويات من سن 6 إلى 18 سنة للنساء والرجال .



وأشار الرفاعي إلى أن مراكز حفاظ تضم أيضاً مشروعات الجمعية القرآنية المتخصصة ومنها مشروع بركة لتحفيظ سورة البقرة ومشروع المجاز الصغير ومشروع سابقي الزمان واحفظي القرآن للنساء و من خلال هذا المشروع المتخصص نعمل على تخريج حافظات متقنات للقرآن الكريم واعيات لدورهن في المجتمع وصناعة جيل جديد يكمل المسيرة في خدمة القرآن وتعليمه .



ودعا الرفاعي الجمهور الكريم إلى التسجيل في الحلقات والمراكز القرآنية التابعة لحفاظ من خلال حسابات جمعية حفاظ على وسائل التواصل الاجتماعي @7offath ومن موقعها الالكتروني hofath.org .