صاحب السمو هنّأ رؤساء الصين وقبرص وبوتسوانا بالعيد الوطني



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ود.رنا الفارس وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة، وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ود.علي المضف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ود.خالد السعيد وزير الصحة، وفهد الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2022 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات، مشيدا سموه في هذا الصدد بالدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها طوال الفترة المصاحبة للانتخابات.



كما أشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.



كما عبر سموه عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الاقتراع بكل كفاءة وشفافية، سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات هذا المنصب الرفيع والإسهام في الدفع بالمسيرة الخيرة والطموحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بوتسوانا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.