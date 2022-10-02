ولي العهد هنّأ رؤساء الصين وقبرص وبوتسوانا بالعيد الوطني



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022، ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقيات تهنئة إلى كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ود.رنا الفارس وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة، وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ود.علي فهد المضف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ود.خالد السعيد وزير الصحة، وفهد مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أعرب سموه فيها عن وافر الشكر والتقدير لهم ولكافة المسؤولين والعاملين في وزاراتهم لما بذلوه من جهد مشهود وحسن إعداد وتنظيم جيد وإسهام فعال في إنجاح عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022.



كما أثنى سموه بالنزاهة والحيادية التي سارت عليها العملية الانتخابية والتي تمت بعون الله وتوفيقه بكل سهولة ويسر وهدوء ونظام، ما يؤكد الصورة المشرفة لوجه الكويت الحضاري.



وأشاد سموه بوعي المواطنين وإقبالهم المخلص على المشاركة في أداء واجبهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية تجسيدا لمبدأ الديموقراطية وروح المسؤولية والتعاون التي اتسم بها مجتمعنا. كما نوه سموه بالتقدير لكل ما قدمه أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات من جهود كبيرة وشفافية مشهودة ساهمت في تيسير عملية الانتخابات على الوجه الأمثل، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي اريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.