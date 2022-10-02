تقدم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالشكر للمواطنين على تجاوبهم مع المرسوم السامي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بالدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2022 وتفاعلهم وتعاونهم مع جهات الدولة في سير العملية الانتخابية ونجاحها.



وقال الخالد في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الجمعة إن المواطنين جسدوا معاني الوفاء والانتماء والحس الوطني مما أدى إلى ظهور العرس الديموقراطي بالشكل الحضاري الذي يليق بالكويت.



وأشاد بجهود وزارة الداخلية وتعاون وزارة الدفاع (رئاسة الأركان العامة) والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارات الدولة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الصحة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتربية والإعلام والعدل والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والمواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهلال الأحمر الكويتي وهيئة الشباب والرياضة ومركز العمل التطوعي وجمعية الشفافية الكويتية وجمعية المحامين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية النزاهة الوطنية الكويتية وجمعية الصحافة الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية التي شاركت في هذه الانتخابات.



وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس عن كل معاني الشكر والتقدير للأداء المتميز لمنتسبي القطاعات الأمنية وأبنائهم وبناتهم المتطوعين الذين شاركوا في انتخابات مجلس الأمة 2022.