عبدالكريم العبدالله



دشن وزير الصحة د.خالد السعيد مركز ادارة الازمات في منطقة الصباح الطبية.



وقال وزير الصحة د.خالد السعيد، في تصريح صحافي، إن مركز ادارة الازمات سيعمل يوميا على مدار الساعة لمراقبة الاوضاع في جميع مستشفيات البلاد من خلال كاميرات متواجدة في جميع غرف الطوارئ في المستشفيات لمتابعتها في الايام العادية أو في الازمات. وأشار الى أن غرفة ادارة الازمات ستلعب دورا خلال الازمات أو الامطار أو العواصف الترابية أو الجوائح لرسم السياسات وخطط الطوارئ وفق آلية عمل تنظيمية. ولفت الى أن هناك كاميرات موصولة داخل سيارات الاسعاف لمتابعة المريض المنقول للمستشفى.



بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري إن مركز الازمات سيراقب الاوضاع خاصة في ايام المناسبات، بحيث تكون الصحة مستعدة لأي طارئ، لا قدر الله. وبين انه تم تجهيز غرفة الازمات بأحدث الكاميرات الرقمية الموصولة بسيارات الاسعاف واقسام الطوارئ بالمستشفيات لمتابعة نقاط الطوارئ في مختلف انحاء البلاد وتقدير الاحتياجات ليتمكن الفريق المختص من التوجيه والمتابعة.