دارين العلي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة ستقوم بتشغيل الطاقة الكهربائية في مستشفى الضمان الصحي في أمغرة بحد أقصى منتصف الشهر الجاري. وقالت المصادر ان المستشفى الذي سيخدم أكثر من مليون وافد يتم اجراء التشغيل التجريبي للطاقة فيه حاليا بعد اكتمال التمديدات والأعمال الخاصة بالمحطة المغذية. ولفتت الى ان الوزارة وفرت لتشغيل المستشفى 72 ميغاواط، علما ان الطاقة الاستهلاكية له تبلغ نحو 30 ميغاواط. وأوضحت أن المستشفى في أمغرة هو أحد مستشفيين للضمان الصحي تقوم الوزارة بتمديد الطاقة له، لافتا الى ان المستشفى الآخر يقع في منطقة الصباحية حيث يتم تشغيله تباعا.