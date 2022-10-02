عبدالكريم العبدالله



أعلنت منطقة الجهراء الصحية عن بدء العمل في مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء الجديد، وذلك على مرحلتين، الاولى اليوم الأحد، والثانية يوم الاثنين 10 الجاري. وستشمل المرحلة الأولى عيادات الجراحة العامة وتخصصاتها «الأنف والأذن والحنجرة - العيون - التخدير - الطب الطبيعي - الغدد والسكر - القدم السكرية - التغذية العلاجية». أما المرحلة الثانية فستكون عيادات «الباطنية - العظام - الأطفال». ودعت مراجعي مستشفى الجهراء الجديد الى مراجعة عياداتهم في مبنى العيادات الخارجية اعتبارا من اليوم الأحد بالنسبة للمرحلة الأولى.