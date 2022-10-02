قدمت فيكتوريا بيكام الجمعة أول عرض أزياء لها ضمن أسبوع الموضة في باريس الذي يعد من أرقى الأحداث في مجال الأزياء عالميا، مستعينة بعارضات من الصف الأول وفي ظل حضور أفراد عائلتها.



وتميزت التصاميم بطابع الأنوثة، إذ ارتدت عارضة الأزياء بيلا حديد مثلا فستانا أخضر مزموما على الخصر مع قفازات عالية باللون الأسود، فيما عرضت أختها جيجي بزة سوداء.



ولم تلق بيكام، وهي عضو سابق في فرقة «سبايس غيرلز»، التحية على الحاضرين كما جرت العادة، بعد عرض الأزياء الذي أقيم في فال-دو-غراس، وهو دير ومستشفى عسكري سابق حول إلى متحف.



وارتدت بيكام فستانا أسود طويلا أضافت تعديلات عليه ونسقته مع حذاء طويل. وخرجت إلى باحة المكان برفقة زوجها ديفيد بيكام لالتقاط الصور.



وطبعت الأنوثة تصاميم بيكام المعروضة، إذ برزت الأحذية المروسة ذات الكعب العالي وتصاميم مفتوحة وفساتين ضيقة.

وتولت عرض هذه التصاميم عارضات أزياء نحيفات جدا على شاكلة بيكام (48 سنة) التي يتابع حسابها عبر انستغرام 30 مليون مستخدم وتظهر في تيك توك نظامها الغذائي المرتكز على الأسماك والخضراوات المطبوخة على البخار.