أقر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة بأن قراصنة معلوماتية استولوا على ملفات من الجيش تحوي معلومات سرية، يتعلق بعضها بوضعه الصحي.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «هذا صحيح، حصل هجوم إلكتروني من خلال هذه الآليات الحديثة، يستخرجون الملفات».

وأضاف: «على حد علمي، قامت هذه المجموعة سابقا بالأمر نفسه في بلدان أخرى، لذا أظن أن العملية أديرت من الخارج».

وكان الصحافي كارلوس لوريت دي مولا قال الخميس إن مجموعة قراصنة المعلوماتية «غواكامايا» حصلت على معلومات سرية من الجيش للفترة بين 2016 و2019.

من بين البيانات المسروقة تقارير غير منشورة سابقا عن صحة الرئيس تكشف عن أن لوبيز أوبرادور البالغ 68 عاما نقل في الثاني من يناير من مزرعته في بالينكي بولاية تشاباس (جنوب)، لتلقي العلاج في مستشفى عسكري في العاصمة مكسيكو بسبب مشكلة في القلب.