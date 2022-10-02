فاز ثورا نغوين فان ليت اللذان يتغذيان على البيض وشراب جوز الهند، بسباق ثيران «باي نوي» السنوي، وسط هتافات آلاف المتفرجين الموجودين في حقل موحل من دلتا نهر ميكونغ في فيتنام.



ويمثل هذا السباق السنوي أحد طقوس مجموعة الخمير التي تشكل أقلية وتضم أفردا يعيشون بشكل رئيسي في جنوب البلاد قرب كمبوديا.



وخلف مظهرهما اللطيف الذي يظهرهما وكأنهما حيوانان يستخدمان لحرث حقول الأرز في جنوب فيتنام، يخفي ثورا ليت اللذان يتمتعان بعيون كبيرة داكنة وقوائم طويلة وقرون ملتوية، قوتهما.



ويفخر ليت قائلا لوكالة فرانس برس في حديث قبيل السباق بـ «فوز ثوريه ثلاث مرات من أصل البطولات الأربع التي شاركا فيها».



واشترى ليت ثوريه سنة 2013 بـ 700 دولار، وهو سعر باهظ إذ يوازي رواتب سنة كاملة، وكان مصمما على تحويلهما إلى متسابقين محترفين.



ويفوز الرابح هذه السنة بدراجة نارية ومبلغ نقدي قدره 890 دولارا تكفي لإطعام حيوانيه لعام كامل.