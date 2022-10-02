أكد مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) د.آدم الملا حرص الكويت على استمرار مساهمتها في مختلف المجالات الثقافية خلال عضويتها في لجان المنظمة الأممية المعنية بالثقافة.وذكرت سفارتنا لدى المكسيك، في بيان لـ «كونا»، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الملا خلال مؤتمر «يونسكو» العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة الذي عقد في مدينة المكسيك في الفترة بين 28 و30 سبتمبر الماضي.واشار الملا بحسب البيان إلى المشاركة الفعالة للكويت في صياغة الإعلان الصادر عن المؤتمر وحرصها على وضع آلية واضحة لتنفيذه والمتابعة الدورية لمخرجاته.من جانبه، قال سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد، وفق البيان، إن مشاركة الكويت في هذا الحدث الثقافي العالمي تأتي انطلاقا من اهتمامها ورعايتها للثقافة وإيمانها بأهميتها في تنمية المجتمعات وتعكس الكويت النشط على المستوى المتعدد الأطراف في تعزيز الثقافة والحوار والتنوع الثقافي وحماية التراث.وأشاد الحداد بالتنظيم المميز والجهود الكبيرة التي بذلتها المكسيك في استضافة هذه الفعالية الثقافية العالمية المهمة وما صاحبتها من أنشطة ثقافية أقيمت على هامش المؤتمر.