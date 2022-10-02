ناصر العنزي - مبارك الخالدي



فرض التضامن التعادل على نظيره الساحل 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد مبارك العيار في افتتاح الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع التضامن رصيده إلى 5 نقاط، فيما تحصل الساحل على أول نقطة له في البطولة، وقد تأخرت انطلاقة المباراة اكثر من 15 دقيقة بسبب تأخر سيارة الإسعاف.



جاء الشوط الأول متواضعا من الناحية الفنية، وبعيدا عن التوقعات مع أفضلية للساحل، من حيث الفرص، وكانت المبادرة عبر حمد الحبسي الذي أهدر انفرادا صريحا، وسدد الكرة بعيدا عن المرمى (15)، ونجح جيوفاني بوضع فريقه في المقدمة من ركلة جزاء نفذها بنجاح (39)، وعلى الجهة الأخرى، لم تكن للتضامن محاولات تذكر في الشوط الأول، وتحسن أداؤه في «الثاني» في محاولة للتعديل فيما أجاد الساحل تنظيمه الدفاعي، معتمدا على الكرات المرتدة، ومن كرة ثابتة تمكن صامويل سارفو من تسجيل هدف التعادل برأسية معادلا النتيجة لـ«العنيد» (86)، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.



وتتواصل المنافسة في دوري زين الممتاز في جولته الخامسة اليوم، حيث يستضيف النصر برصيد 4 نقاط على ملعبه علي صباح السالم القادسية الذي يمتلك 6 نقاط، كما يلتقي الكويت بـ9 نقاط على ملعبه مع الفحيحيل برصيد 6 نقاط في مواجهتين ستغيران من مراكز الترتيب.



ومن جديد تعود جماهير القادسية لمؤازرة فريقها بإشراف المدرب الجديد الصربي بوريس بونياك بعد استقالة المدرب الوطني ناصر الشطي على أثر مرارة الخسارة من الجهراء 1-3، وبات الأصفر في حاجة ماسة للفوز اليوم لإنعاش الحالة المعنوية المنتكسة.



ولا شك ان لاعبي القادسية يدركون تماما ان الفوز اليوم بات أمرا ضروريا بعد ما استعدوا جيدا خلال فترة التوقف، كما ان مدرب الأصفر الجديد بونياك على علم بقدرات فريقه والفرق الأخرى بعد ان عمل مدربا للعربي والجهراء سابقا، حيث من المتوقع ان يغير في تشكيلة الفريق ويزج بعناصر جديدة.



أما النصر فقد استغل فترة التوقف وخرج الى معسكر خارجي في السعودية اطمأن من خلاله المدرب محمد المشعان على جاهزية لاعبيه وبات «العنابي» بحاجة للفوز عقب خسارته من الفحيحيل بهدف نظيف، كما يجب على لاعبيه الحذر بعدما وقعوا في مصيدة البطاقة الحمراء في مباراتين متتاليتين، الأمر الذي كلفهم نتيجتهما.



وفي مباراة الكويت والفحيحيل فإن الأبيض استعد جيدا لخوض غمار المنافسة بعد ما جهز لاعبيه المصابين، كما أنه بات منافسا على الصدارة كعادته، ويملك مدرب الأبيض رادان خيارات عدة للتعامل مع ظروف المباراة بسبب وفرة اللاعبين الأساسيين.



ومن جانبه فإن الفحيحيل الذي سجل فوزا ثمينا على السالمية 3-1 قادر على قلب التوقعات لصالحه اذا لعب بروحه القتالية التي لعب بها سابقا.