يعقوب العوضي



يقيم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت معسكرا تدريبيا في القاهرة اعتبارا من 5 أكتوبر تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة بالسعودية في 18 أكتوبر الجاري (سوبر غلوب)، حيث من المقرر أن يلعب 4 وديات مع كل من الأهلي، الزمالك، الجيش ومنتخب الشباب المصري.



وبهذه المناسبة، أكد مدير الفريق سامح الهاجري أن الهدف من المشاركة دائما المنافسة والظهور المشرف الذي يليق بسمعة كرة اليد الكويتية.



وبين أن «الأبيض» استفاد كثيرا من المشاركة في البطولة العربية والتي احتل فيها المركز الثالث، مضيفا: «لقد خضنا بطولة مميزة مع فرق ذات مستوى فني عال وخبرة ميدانية كبيرة، علما ان الإصابات لم تعطنا الفرصة للوصول إلى المباراة النهائية ولكن نأمل أن تخلو قائمتنا في مونديال اليد من أي إصابات»



واستطرد: «نطمح لنكون أول الفرق العائدة إلى الواجهة الدولية وعلى منصات التتويج ورغم صعوبة المهمة في مجموعتنا التي تضم فريقين من الفرق الصعبة في العالم فإني أملك الثقة بإمكانات وقدرات اللاعبين».