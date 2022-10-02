رافق منتخب طاجيكستان، أوزبكستان المتصدر إلى الدور ربع النهائي بعد فوز الأول على تركمانستان 8-5 والثاني على البحرين 6-1، أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ورفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 6 نقاط لطاجيكستان الثانية، ونقطة لكل من البحرين وتركمانستان.



ففي المباراة الأولى، سجل كل من: إدريس يوروف (8 و9 و22 و38) ومحمدجون شاريبوف (11) ولاعب تركمانستان شيري بايرامرادييف (19 بالخطأ في مرمى فريقه) وفايز علي سردوروف (37 و40) أهداف طاجيكستان، في حين أحرز مولكامان اناغولييف (3 و35 و37) وقربانغيلدي شهيدوف (20 و40) أهداف تركمانستان، وفي المباراة الثانية، سجل أهداف أوزبكستان كل من: إلبيك تولكينوف (6)، ويوسمونوف أكبر (20 و30)، وأديلوف ماشراب (22)، وفخردينوف شاكرام (26)، وغصن الدين نيشونوف (27)، فيما سجل هدف البحرين الوحيد عمار حسن.



من جانبه، حجز منتخب تايلند مقعده في الدور ربع النهائي بتغلبه على عمان 6-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. ورفعت تايلند رصيدها إلى 7 نقاط، في حين ظلت عمان دون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.



هذا ويسدل الستار اليوم، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها الكويت حتى 8 الجاري على مجمع صالات سعد العبدالله، حيث تحسم مواجهات اليوم الموقف النهائي للمجموعتين الثالثة والرابعة وهوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي عبر بطاقتي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.



ففي المجموعة الرابعة، تلعب السعودية مع كوريا الجنوبية في الساعة 11:00 صباحا، واليابان مع فيتنام في 2:00 ظهرا، وفي المجموعة الثالثة، تلتقي الصين تايبيه مع اندونيسيا في 5:00 مساء تليها مواجهة ايران مع لبنان في 8:00 مساء.



وكان منتخب السعودية خسر من فيتنام أمس الأول 1-3، ضمن الجولة الثانية، كما شهدت المباراة الثانية فوز اليابان على كوريا الجنوبية 6-0.



ويحتل «الأخضر» المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وفي حال فوزه على متذيل الترتيب كوريا الجنوبية (من دون رصيد) سيتقدم خطوة كبيرة نحو ربع النهائي. في المقابل، تتصدر فيتنام المجموعة بـ 6 نقاط وتحتاج إلى نقطة واحدة لضمان الصدارة والتأهل رسميا، ولكن هذه الطموحات ستصطدم برغبة قوية لدى منتخب اليابان الذي يمتلك 3 نقاط ويسعى بدوره الى تحقيق انتصار يعزز من آماله في التأهل.



وستكون الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة سواء بتساوي ثلاثة منتخبات برصيد 6 نقاط في حال فوز السعودية وخسارة فيتنام، كما ان هناك احتمالا آخر بأن تتساوى منتخبات السعودية واليابان وكوريا بـ3 نقاط في حال فوز كوريا وفيتنام التي ستضمن حينها الصدارة برصيد كامل من النقاط وتترك الصراع على المركز الثاني بين الثلاثي.



وتنص لائحة البطولة على اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين منتخبين أو أكثر في حال التعادل في عدد النقاط بنهاية مباريات المجموعة.



وفي المجموعة الثالثة، سيكون الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ربع النهائي على أشده بين اندونيسيا (3 نقاط) والصين تايبيه (نقطة واحدة) في لقائهما اليوم، فيما تخوض لبنان مهمة صعبة أمام ايران المتصدرة والمتأهلة سلفا.



وكانت إيران في طريقها الى الدور ربع النهائي حيث اكتسحت الصين تايبيه بنتيجة 10-1، الجمعة، أما منتخب لبنان فتلقى هزيمة ثقيلة من نظيره الاندونيسي 2-7.



وضمنت إيران حاملة اللقب الصدارة والعبور مبكرا بعدما رفعت رصيدها الى 6 نقاط متقدمة على اندونيسيا (3 نقاط) ولبنان والصين تايبيه (نقطة واحدة).



وفضلا عن الفوز على ايران، تحتاج لبنان أيضا الى فوز الصين تايبيه لتتساوى معها في النقاط ومن ثم يتم الاحتكام الى فارق الأهداف.



تايلند وطاجيكستان وأوزبكستان إلى ربع نهائي «آسيوية الصالات».. والاحتمالات مفتوحة في المجموعة الرابعة

تصريحات



٭ أشار مدرب السعودية اندريو بلازا إلى أن خبرة منتخب فيتنام تفوقت على «الأخضر»، مبينا أن المباراة الأخيرة هي التي ستحدد المتأهلين للدور الثاني.



٭ أبدى مدرب فيتنام دييغو راؤول، سعادته بالانتصار على حساب فريق قوي مثل السعودية، كاشفا عن أنه لعب بطريقة (باور بلي) لزيادة عدد اللاعبين في الملعب.



٭ أكد مدرب منتخب ايران وحيد شامسائي، أن هناك العديد من المنتخبات المرشحة للقب ومنها اليابان وفيتنام واوزبكستان والسعودية إضافة إلى «الأزرق».



٭ قال مدرب منتخب لبنان، البرتغالي جواو ألميدا انه راض عن فريقه رغم الخسارة 2-7 أمام إندونيسيا.