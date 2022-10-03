القاهرة - خلود أبوالمجد



نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو ترويجي لبرنامج يحمل اسمها عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» ويعرض على شاشة قناة «dmc» وقناة دبي، وعلقت: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي الأعزاء عن شغفنا بالموسيقى، وعشنا معا حلمنا وغنينا مع بعض، وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل وحكينا حكايات أول مرة تتحكي، وعشنا رحلة من المتعة لكم، جمهوري الراقي المحترم، أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة».



ومن المقرر عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، لكن لم يعلن بعد موعد عرض الحلقة الأولى.



يذكر أن الفنان بهاء سلطان هو أول ضيوف حلقات برنامج الفنانة أنغام، وتستضيف بعده عددا من نجوم الغناء في العالم العربي منهم الفنان راغب علامة، كارمن سليمان، أحمد جمال، كارول سماحة، مدحت صالح، وغيرهم.