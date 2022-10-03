بيروت - بولين فاضل



يبدو أن أزمة الأغنية بين الفنانة إليسا والشاعر أحمد ماضي لن تنتهي، فقد تحدث الشاعر اللبناني مجددا عن أزمة الأغنية خلال استضافته في برنامج «عرب وود»، مؤكدا أنه وجه تحذيرا صريحا لإليسا حتى لا تطرح الأغنية، كونه لم يحصل على حقوقه المادية منها.



وقال: «نحن حذرناها بعدم إنزال الأغنية، وأرسلت لها إنذارا بذلك، ولكنها أصرت على تجاهل المتفقين عليه وتحدثت في الاعلام بشكل مختلف، وبسواد، وأنا لست عصفورا يسكت عن حقه».



وأضاف: «حاليا في بيني وبينها القضاء، وجمهورها العزيز الذي يشتم ويتحدث بكلمات وشتائم سيئة وأنا لن أرد، ما بعرف شو مشكلة اليسا، مع نفسها مع المراية، ما ضل حدا ما تخانقت معه ما بقا فيه غير انها تتخانق مع مرايتها، الأغنية بصوت زياد برجي نجحت أكثر، والأرقام تشهد أن كليب الأخير تزيد مشاهداته بشكل متسارع، واليسا عم تعمل كل هالشي لتغطي على فشلها».



وكانت إليسا قد تجاهلت شاعر الأغنية خلال مقابلة مشتركة مع الفنان زياد برجي وطلبت من الأخير أن يقول اسم كاتب الأغنية وعنوانها، وهو ما اعتبره الشاعر أحمد ماضي انتقاصا من قيمته وحذرها من طرح الأغنية، الا أنها تجاهلت الأمر وقامت، حسب مجلة «لها»، بنشرها عبر الإعلام، ما تفاعل معه برجي بشكل مختلف وسارع الى طرح الأغنية نفسها مع تغيير اسمها على طريقة الفيديو كليب، وهو ما تسبب في حيرة الجمهور لاختيار الأفضل بينهما.