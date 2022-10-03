القاهرة - محمد صلاح



تشهد مسارح القاهرة وبعض العواصم العربية عودة مجموعة من نجوم الفن إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل وبأعمال جديدة ومنهم من يخوض تلك التجربة للمرة الأولى.



الفنانة دنيا سمير غانم تخوض أولى تجاربها المسرحية «آنستونا» مع بيومي فؤاد وسامي مغاوري وعمرو عبدالعزيز، ويواصل فريق عمل المسرحية حاليا إجراء البروفات للعرض خلال الفترة المقبلة، كما تستعد الفنانة درة والفنان أكرم حسني لتقديم مسرحية جديدة بعنوان «حتى لا يطير الدكان» من تأليف أمير طعيمة.



وبعد غياب 21 عاما يعود أحمد حلمي للمسرح من خلال مسرحية رفض الإفصاح عن تفاصيلها إلا مع اقتراب عرضها في ليلة رأس السنة بالقاهرة، والمعروف أن آخر أعمال حلمي المسرحية كانت «حكيم عيون» والتي عرضت عام 2001.