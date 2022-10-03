واصلت ما يطلق عليها «جماعات الهيكل المزعوم» الإسرائيلية امس التصعيد والاستفزاز برصدها مكافأة مالية للمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، ودعت للنفخ في «الأبواق» وإدخال القرابين للأقصى خلال ما يعرف بـ«عيد العرش» اليهودي الأسبوع المقبل، مما ينذر بتطور خطير وتصعيد للعنف.



وحرضت الجماعات الاستيطانية المتطرفة أنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى، والاحتشاد بعائلاتهم وأطفالهم، خصوصا في الحادي عشر من الشهر الجاري بمناسبة «عيد العرش».



واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي امس، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحافي، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت «الأقصى»، من جهة باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.



من جهة اخرى، أصيب إسرائيلي بجروح امس في عملية إطلاق نار فلسطينية على مركبة وحافلة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر إسرائيلية وفلسطينية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة وحافلة قرب مدينة نابلس أدت لإصابة سائق المركبة بجروح وتمت معالجته في مقر قيادة لواء شمال الضفة.



وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها «عرين الأسود» في نابلس، وهي مجموعة مؤلفة من مسلحين تابعين لفصائل فلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق النار على المركبة والحافلة قرب مستوطنة «آلون موريه» في نابلس.



في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ومحافظة «نابلس» الشمالية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين وصادرت سيارة كانا يستقلانها، عند حاجز عسكري مفاجئ نصبته على مدخل بلدة «بدو» بالقدس، فيما تم اعتقال شاب آخر من بلدة «سلوان» الواقعة إلى الجنوب مباشرة من المسجد الأقصى المبارك.



وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شاب من محافظة «قلقيلية» الواقعة شمال غرب الضفة، إلى جانب شابين من محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس.



وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون سيارات الفلسطينيين قرب حاجز بيت فوريك في شرق نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها واندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اعتقلت شابين.



وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أن عددا من مستوطني «يتسهار» هاجموا أيضا سيارات الفلسطينيين في جنوب نابلس.



وأصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس، جنوب شرق المدينة المحتلة.



وانـدلـعـــت المواجهـات عقب اقتحام قوات الاحتلال محيط الجامعة، وإطلاقها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.