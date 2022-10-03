حظيت عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية في المملكة المتحدة بدعم سريع، إذ جمعت ما يقرب من أربعة آلاف توقيع جديد في ساعة واحدة ليصل إجمالي عدد الموقعين عليها اكثر من 400 ألف شخص.



وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء امس أن إجمالي عدد الموقعين على العريضة يزيد كثيرا على الحد اللازم للنظر فيها أمام البرلمان والبالغ 100 ألف مؤيد.



ويأتي هذا الرقم المتزايد بعد أن سجلت قيمة الجنيه الاسترليني انخفاضا قياسيا، وسحبت البنوك منتجات الرهن العقاري وتدخل بنك إنجلترا لدعم سوق السندات.



وجاء في العريضة المنشورة على الإنترنت أن «الفوضى التي تجتاح حكومة المملكة المتحدة غير مسبوقة.. دعوا الشعب يقرر من يقودنا خلال هذا الاضطراب».



ولم يتم تحديد موعد بعد لمثل هذه المناقشة. كما يوجد 14 عريضة تنتظر مناقشة برلمانية، على الرغم من أن هذه العريضة تحظى بأكبر عدد من التوقيعات.