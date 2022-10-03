بعد سنوات من الانتظار والجدل أرسلت منصة التواصل الاجتماعي تويتر أول تغريدة تم تعديلها بعد بثها باستخدام زر «تحرير» الجديد والتي أرسلها حساب رسمي للمنصة.

وتعتبر هذه التغريدة نموذجا لما سيكون متاحا للمستخدمين بعد قرار شركة توتير السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها. ستكون هذه الخاصية متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر تويتر بلو، قبل تعميمها في وقت لاحق.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه التغريدة الأولى المحررة تم إرسالها من حساب على «تويتر بلو» لكنها تعطي فكرة كافية عن الخاصية الجديدة.