يعتزم متحف ميتروبوليتان للفنون في نيويورك الاحتفاء بحياة مصمم الأزياء كارل لاجرفيلد، الذي توفي في عام 2019، بإقامة معرض يضم نحو 150 من أعماله.



ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض «كارل لاجرفيلد: خط الجمال» في المتحف الشهير في فصل الربيع المقبل وسيقدم «منهجية عمل فريدة» للمصمم الألماني المولد.



وقال المتحف في بيان إن «خطوط لاجرفيلد الانسيابية وحدت تصميماته لبالمان وباتو وكلوي وفندي وشانيل وعلامته «كارل لاجرفيلد» لتخلق مجموعة متنوعة من الأعمال التي لا مثيل لها في تاريخ الموضة».



وسيبدأ المعرض في أول مايو بالحفل السنوي لجمع المال «ميت جالا» الذي يطلق عليه على نطاق واسع اسم «حفل العام».

وتنظم مجلة «فوج» للموضة الحفل وتذهب عائداته إلى معهد الأزياء التابع لمتحف ميتروبوليتان للفنون.



إلى ذلك، تواصلت عروض أزياء أسبوع باريس للموضة في العاصمة الفرنسية بتقديم أحدث خطوط الموضة لموسم ربيع/ صيف 2023.