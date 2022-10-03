لم يكن إجراء المحادثات الجماعية عبر تطبيقات التراسل الرقمية سهلا حتى قدم تطبيق زووم لمؤتمرات الفيديو إمكانية تبادل رابط لكي تسهل إجراء المحادثات الجماعية على طريقة المؤتمرات.



والآن يريد تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب تسهيل المحادثات الجماعية لمستخدميه دون الحاجة إلى جمع الكثير من أرقام الهواتف ولا إنشاء غرفة محادثة جماعية على التطبيق.

وقال مارك تسوكربيرغ رئيس مجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب «أطلقنا روابط المحادثات على واتساب ابتداء من الأسبوع الجاري، وبالتالي يمكنكم الاشتراك في رابط لبدء محادثة جماعية بخطوة واحدة».