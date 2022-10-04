بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري بالموافقة على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لصالحها، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي (م ب/ ت ر/2002/2/50) المتخذ في 2002/8/10 الخاص بموقع مركز السيرة النبوية والحديث الشريفة بمنطقة مبارك العبدالله الجابر بمساحة 25000م2، وذلك بنقل تبعيته من الأمانة العامة للأوقاف ليصبح لصالح الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، شريطة: أن تكون مواقف السيارات ضمن حدود الموقع، والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ.



وقال المطيري إن اللجنة وافقت علي طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي.