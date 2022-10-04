كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة 24727732 نحو 1665 شكوى من جميع المحافظات، وذلك خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر أغسطس تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مهمل في الساحات وأمام المنازل ورمي أنقاض تعوق الطريق وسيارات مهملة وقوارب وسكن عزاب.



وأشارت البلدية إلى تلقي 925 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بوجود مخلفات وقمامة ونقل حاويات تضمنت 140 شكوى بمحافظة العاصمة، 147 شكوى في الجهراء، 155 شكوى في مبارك الكبير إلى جانب 122 شكوى لمحافظة حولي، 70 شكوى في الفروانية و196 شكوى في الأحمدي، بالإضافة إلى تلقي 95 شكوى من جميع المحافظات تتعلق بطلب نقل حاويات نظافة وتبديلها.



وأوضحت أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها والتعامل معها من جميع المحافظات وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل بلغت 76 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى الخاصة بوجود سيارات وقوارب مهملة 103 شكاوى، 31 شكوى لباعة جائلين، إلى جانب تلقي 12 شكوى تتعلق بوجود حيوانات نافقة.



وأضافت أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها والتعامل معها وتتعلق بوجود رمي دفان وأنقاض وسقوط أشجار على الطرقات السريعة تعوق الطريق بجميع المحافظات قد بلغ 77 شكوى رمي دفان وأنــــقاض، 41 شــــكوى رفع وإزالة أشجار متساقــــطة ومركبات مقلوبة، فضــــلا عن تلقي 85 شكوى تتعلق بوجود سكن عزاب إلى جانب تلقي 375 شكوى واستفسار تتعلق بتزويد المواطنين بأرقام وهواتف البلدية المختلفة.



ولفتت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب والخط المباشر 139 من قسم الطوارئ لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل الموظفين بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.