بداح العنزي

أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن المباني التاريخية إلى الجهاز التنفيذي في البلدية لمخاطبة المجلس قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني التي مضى عليها أكثر من 30 عاما مع عدم إصدار تراخيص بناء جديدة للمباني المحيطة بالمباني التاريخية المسجلة لدى المجلس والتنسيق بين البلدية والمجلس بتعديل قانون الآثار الصادر عام 1960 بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات في جميع المباني التاريخية والتراثية مع التشديد على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والإطفاء.



وقال د.حسن كمال إن اللجنة أحالت طلب الهيئة العامة للصناعة بتخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1 إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرأي الفني ليتضمن دراسة عن كيفية الاستفادة من المخلفات وبيان الحاجة الفعلية للمساحة المخصصة مع تقديم دراسة مرورية شاملة.



وأضاف كمال أن اللجنة حفظت الاقتراح المقدم من العضوين السابقين م.مها البغلي، ومشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للكويت، كما تم حفظ كتاب بشأن الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي وتثبيت حرم الطريق. وأحالت كتاب صاحب العلاقة بشأن زيادة نسبة البناء إلى 180% للمركز التجاري الكائن بمنطقة الفحيحيل قطعة 1/23.