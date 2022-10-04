كشفت الفنانة روجينا عن دهشتها من تصدرها «التريند» على مقطع الفيديو لمشهد لها من برنامج المقالب «حيلهم بينهم» انتشر خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قدمته منذ 13 عاما، مؤكدة أنها لم تعلم «التريند» إلا من أصدقائها.



وقالت روجينا خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي»: «أنا تفاجأت جدا بالتريند بتاع «اقعدي إنتي»، وكنت مشغولة ومركزة في ورق مسلسل بعمله، ولقيت صحابي بيقولوا ليا استني أقعدي قولت ليهم، إيه اقعدي دي؟ وفهمت بعدين لما المتابعين بعتوا ليا المقلب».



وواصلت: «استغربت جدا لما عرفت إن «حيلهم بينهم» بقاله 13 سنة، وساعتها كنت خايفة جدا من البنت اللي معايا في البرنامج، وكنت حاسة إنها هتقوم تضربني بالقلم وكنت بدافع عن نفسي وبقولها اقعدي إنتي، لأني خايفة، ودي مش أول مرة أتصدر «التريند» بسبب مشهد زي ما حصل قبل كدا في مسلسل«البرنس» وشخصية «فدوى» الشهيرة بكلمة« يا عمري».



كما علقت روجينا على قرارات الفنان حسين فهمي بشأن الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: «سعيدة جدا برئاسة حسين فهمي للمهرجان، لأني حضرت رئاسته في الدورات السابقة وكان عامل شكل عظيم للمهرجان، لأنه خريج معهد السينما ومثقف وبيحب الفن، ومتأكدة إن الدورة المقبلة هتبقى شكلها لائق باسم مصر والفن، وبادعم قراراته بشأن ملابس الفنانات، لأن جميع المهرجانات لها قواعد ولما بنروح أي مكان في العالم بنحترم القواعد الخاصة به ودا احترام للفن والمهرجان».