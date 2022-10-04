عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير جاسم النبهان لـ«الأنباء» ان هناك العديد من الشخصيات التي جسدها ومازالت تؤثر فيه ولا ينساها، ومنها شخصية «عضيبان» التي قدمها بمسلسل «لا موسيقى في الاحمدي» الذي عرض رمضان 2019، وقال: «عضيبان» للحين مؤثر فيني .. وما نسيته لأنني اعتبره جزءا من تراث الكويت، فمثل هؤلاء الناس هم المؤسسون للحياة الثقافية والاجتماعية بكل روافدها، فهم كانوا مثقفين على الرغم من انهم لا يملكون شهادات لكن لديهم الحكمة والحنكة في التعامل مع المواقف المختلفة التي تمر عليهم.



وعن امكانية اعادة تقديم الشخصية في عمل فني جديد، أوضح: لا أعتقد ذلك، مستطردا: لقد قدمت شخصيات أخرى اثرت فيني ايضا منها «صباح بن جابر الأول» في مسلسل «إخوان مريم»، وهي شخصية رائعة لأحد الذين بنوا الكويت، فهؤلاء كانوا يقبلون الرأي والرأي الآخر بما يصب في مصلحة المجتمع، وهم من أوصلونا الى ما نحن عليه اليوم من ريادة في كافة المجالات.



وعلى صعيد الاعمال الدرامية، يشارك النبهان في بطولة مسلسل «الدولة العميقة»، تأليف فيصل البلوشي، وإخراج سعيد الماروق، ومعه في البطولة نخبة من النجوم، منهم: سعد الفرج، خالد البريكي، فيصل العميري، يعقوب عبدالله، بشار الشطي، روان بن حسين، خالد المظفر، عبدالله البلوشي، وآخرون، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة فساد كبيرة وتأثيرها على المجتمع.



كما يتصدى الفنان القدير لبطولة مسلسل «خط أحمر» والذي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بأسلوب درامي شائق، والعمل تأليف عيسى الحساوي، إخراج عبدالله التركماني، ويشاركه البطولة: هبة الدري، يعقوب عبدالله، علي السبع، سلمى سالم، سناء يونس، سعود بوشهري، روان العلي، خيرية أبواللبن، غرور، سميرة الوهيبي، فيصل فريد، وغيرهم.