مفرح الشمري

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بعدما سلطت «الأنباء» في عددها الصادر الأحد الماضي الضوء على العارض الصحي الذي تعرض له الفنان القدير بدر الطيار الذي يرقد الآن في مستشفى «جابر»، تمنى له الكثير من محبيه وزملاء دربه في الكويت والخليج الشفاء التام، وكان على رأسهم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي اعطى توجيهاته وتعليماته الى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام شامخ الرشيدي بمتابعة حالة الطيار حيث تواصل الرشيدي مع «الأنباء» بعد نشر الخبر وذلك للتواصل مع عائلة الفنان القدير بدر الطيار ليبلغها بتعليمات الوزير عبدالرحمن المطيري الذي أعطى توجيهاته بمتابعة الحالة وأي احتياجات يريدها الفنان القدير بدر الطيار تساعده خلال وضعه الصحي الحالي.



وبعد تواصل مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام شامخ الرشيدي مع عائلته طلب منهم تقريرا طبيا لحالته الصحية وذلك لعمل اللازم لحالته وبالفعل تسلم الرشيدي امس (الاثنين) التقرير الطبي للفنان القدير بدر الطيار للمباشرة في الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات المرضية التي تستوجب السرعة في مساعدتها قبل قوات الأوان.



هذه السرعة في تلبية نداء «الأنباء» لإنقاذ الفنان القدير بدر الطيار قبل فوات الأوان، أمر يشكر عليه وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأن الفنان بدر الطيار «بويوسف» فنان قدير اسعدنا كثيرا في اعماله ويستاهل «فزعة» الجميع للعارض الصحي الذي تعرض له.. شكرا وزارة الإعلام.. وماتشوف شر فناننا القدير بدر الطيار والله يبعد عنك كل مكروه.