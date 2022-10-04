ندى أبو نصر



بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا لدى الكويت، نظمت مجموعة المرأة الدولية فعالية ثقافية أول من أمس بعنوان «جمال كوريا» في فندق كراون بلازا.



استهل الحفل بكلمة ألقتها رئيسة المجموعة حرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي عبرت فيها عن سعادتها ببدء الموسم بـ «يوم كوريا»، لافتة الى أن المجموعة محظوظة بالاحتفال به كون احد أهدافها العمل على التقارب والتكامل بين الثقافات، مبينة أن كوريا بلد له تاريخ عريق يعود إلى 7000 عام مضت.



وأضافت شوقي ان الشعب الكوري فخور بثقافته التقليدية الفريدة ونجاحه الاقتصادي السريع خلال فترة زمنية قصيرة، ويظهر احتراما كبيرا لكبار السن والعائلة وبر الوالدين، ويؤمن بالإخلاص والاجتهاد والتواضع والعمل الجاد، ويتبع قواعد سلوكية معينة أثناء الاجتماع والأكل والصلاة حتى الاحتفال، متطرقة الى اكتساح المطبخ والدراما والبوب الكوري للعالم، اضافة الى الصناعات الكورية العالية الجودة ومنتجات العناية بالبشرة التي لا مثيل لها.



وأكدت انه من المهم السعي لمعرفة بلد ما من منظور شعبه، فمن دون معرفة المنظور الفريد للشعب الكوري، يمكن ان يصبح فهمنا للثقافة الكورية ‏ضحلا ونمطيا، ورحبت بزوجات السفراء الجدد في الكويت وانضمام بعض أزواج السفيرات لأول مرة بتاريخ مجموعة المرأة الدولية بعد تعيين 14 سفيرة من مختلف الدول بالكويت.



وهنأت صاحب السمو الأمير بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، كما هنأت الشعب الكويتي بنجاح انتخابات مجلس الأمة.



من جانبه، ألقى سفير جمهورية كوريا لدى الكويت تشونغ بيونغ-ها كلمة تقدم خلالها بخالص الشكر والتقدير لرئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على تنظيم الفعالية، معربا عن سعادته بتقديم بعض الجوانب المتعلقة بالثقافة الكورية بما فيها «الهانبوك» وهو الزي التقليدي الكوري الذي يعكس جمال الماضي وجزءا مهما من نمط الحياة التراثية، آملا أن يتيح العرض المرئي أسرار ونصائح عالم الجمال الكوري الحديث «K-beauty» الذي قدمه طبيب التجميل الكوري فرصة للاطلاع على لمحات من الجمال الكوري في الوقت الحالي. وتخلل الفعالية عرض فيلم قصير عن كوريا بعنوان «خمسة انطباعات عن كوريا» الذي يسلط الضوء على جوانب مختلفة للحياة مثل حياة المدينة، والموسيقى، والطعام وغيرها، وبعد ذلك، قام جراح التجميل الكوري د.جونغهيون كيم، الذي يعمل في مركز «سول ديرما» في الكويت وزوجته د.سونهيي هير وهي طبيبة ايضا، بتقديم نصائح للمشاركين عن الجمال الكوري إضافة الى معلومات طبية مفيدة عن الروتين اليومي الضروري للعناية بالبشرة، إضافة الى عرض للأزياء التقليدية «الهانبوك» التي تتميز بالألوان المختلقة والخطوط الناعمة، وأتيحت الفرصة لبعض المشاركين لتجربة ارتداء الهانبوك والتقاط الصور التذكارية مع خلفية لمناظر طبيعية جميلة في كوريا.



وفي الختام، قدمت غادة شوقي درعا تذكارية للسفير الكوري وحرمه وشكرته على كلمته وتنظيم اليوم المميز الذي اسعد الحضور.