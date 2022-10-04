بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.