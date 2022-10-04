أفادت تقارير اعلامية عن توجه جامعة دمشق لإلزام الطلاب بشراء عدد معين من الكتب الدراسية لاستكمال تسجيلهم.



وقال موقع صحيفة «الوطن» ان هناك توجها لدى رئاسة جامعة دمشق للاشتراط على الطلاب في الكليات بشراء 3 كتب دراسية خاصة في السنة كاملة أو روايات (فرنسي - إنجليزي) من مستودع الكلية بغض النظر عن أسعارها أو محتواها، بحيث يتسلم الطالب بموجبه وصل يقوم الطالب بتسليمه لمركز الخدمة مع وصل الدفع الخاص بتثبيت التسجيل، علما انه من دونه لن يتم تثبيت التسجيل.



وأشار مصدر مسؤول في الجامعة لـ «الوطن أون لاين» الى أن الهدف من التعميم تشجيع الطلاب على اقتناء الكتب دون التوجه للاعتماد على الملخصات.



ولفت المصدر الى أن كلفة شراء الكتب الثلاثة لا تزيد على تكلفة شراء ملخص واحد، أي ان هذا الأمر على مدار العام كاملا لن يشكل أي عبء إضافي على الطلبة، على حد قوله.



هذا، ولفت المصدر إلى ان الكليات شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إقبالا من الطلبة على الملخصات الدراسية المنتشرة في عدد من المكتبات على حساب الكتاب الجامعي، بحيث تشهد العديد من الملخصات معلومات مغلوطة تسبب في رسوب الطالب بالمقرر الامتحاني، لذا جاء هذا التوجه لإعادة ربط الطالب بالكتاب الجامعي.



وبين المصدر أن الجامعة بصدد تشكيل لجنة الكتاب الالكتروني، ليصار إلى تأمين الكتب بشكل الكتروني بكل بساطة وبالإمكان طباعتها لتغدو الكتب في متناول الطالب، الأمر الذي يوفر التكاليف الكبيرة التي كانت الجامعة تتكبدها في أعمال الطباعة خلال الفترة القادمة.