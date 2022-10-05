وضع ليستر سيتي حدا لأسوأ بداية موسم له منذ 1983، وذلك بتحقيق فوزه الأول بعد تغلبه على ضيفه الجريح الآخر نوتنغهام فورست 4-0 في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت رباعية ليستر سيتي من جيمس ماديسون بتسجيله هدفين، الأول بتسديدة من خارج المنطقة (25) والثاني من ركلة حرة (35)، وهدفين لهارفي بارنز من خارج المنطقة أيضا (27) والبديل الزامبي باتسون داكا (73).



ورفع «الثعالب» الذي يملك مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا، رصيده الى 4 نقاط وترك المركز الـ 20 الأخير لضيفه بفارق الأهداف بينهما.



إسبانيا



تقدم رايو فايكانو إلى المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفضل فوزه المثير على ضيفه إلتشي 2-1 في المرحلة السابعة من المسابقة.



وسجل هدفي فايكانو سيرخيو كاميلو (40) وأوناي بيريز (90)، فيما أحرز هدف إلتشي الأرجنتيني لوكاس بويي (32).

الفوز رفع رصيد فايكانو إلى عشر نقاط في المركز العاشر وظل إلتشي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وقرر إلتشي التخلي عن مدربه فرانسيسكو رودريغيس بسبب فشل الفريق في جمع أكثر من نقطة واحدة بعد 7 مراحل على انطلاق «الليغا».



إيطاليا



اقتنص أودينيزي فوزا مثيرا من مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز الثالث من القاع.