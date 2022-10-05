تبدو الفرصة مواتية امام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومان سيتي الإنجليزي لتحقيق فوز ثالث تواليا عندما يستضيفان شاختار دانييتسك الأوكراني وكوبنهاغن الدنماركي الليلة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



ويلتقي بنفيكا البرتغالي وباريس سان جرمان في قمة لفض شراكة صدارة المجموعة الثامنة بعد علامتهما الكاملة في الجولتين الأولى والثانية على حساب يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا، فيما يبحث تشلسي الإنجليزي عن فوزه الأول عندما يستضيف ميلان في إحدى أبرز مواجهات الجولة الثالثة.



ويملك كل من ريال وسيتي فرصة حسم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي كونهما سيلاقيان شاختار وكوبنهاغن أيضا في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل لكن على أرض الأخيرين.



ويسعى ريال للعودة الى سكة الانتصارات التي توقفت الأحد عند ستة متتالية في الدوري وتسعة في مختلف المسابقات وذلك للمرة الأولى هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أوساسونا 1-1 في الدوري.



وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان لايبزيغ الأخير من دون رصيد مع سلتيك الثالث بنقطة واحدة بهدف تدارك الموقف والإبقاء على الآمال في المنافسة على البطاقة الثانية عن المجموعة.



وسيكون مان سيتي، الساعي الى لقبه الاول في المسابقة القارية العريقة، مرشحا بقوة للفوز على ضيفه كوبنهاغن ضمن المجموعة السابعة، معولا على «إعصاره» الهجومي بقيادة هدافه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.



وفي نفس المجموعة، تبدو مهمة اشبيلية الإسباني الذي يعاني الأمرين محليا صعبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بالنظر إلى العرض الرائع الذي قدمه الأخير امام سيتي في الجولة الثانية عندما خسر 1-2 بعدما كان البادئ بالتسجيل.



وتتجه الأنظار إلى ملعب «دا لوش» في لشبونة حيث القمة المرتقبة بين متصدري المجموعة الثامنة بنفيكا، المتوج باللقب مرتين عامي 1961 و1962، وسان جرمان الباحث عن باكورة ألقابه في المسابقة.



وفي المجموعة نفسها يملك يوفنتوس، بطل نسختي 1985 و1996، فرصة إنعاش آماله بعد خسارتين متتاليتين عندما يستضيف ماكابي حيفا.



ويحل ميلان، ثاني أفضل المتوجين باللقب (7 مرات)، ضيفا ثقيلا على تشلسي.



ويتصدر الفريق اللومباردي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق اللندني صاحب المركز الأخير.



ويدخل تشلسي المباراة على وقع فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر عندما حسم لقاء «الديربي» مع جاره كريستال بالاس 2-1.