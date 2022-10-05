حجز منتخب إيران أول مقاعد الدور نصف النهائي بتحقيق فوز كاسح على فيتنام 8-1 أمس ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت حتى السبت المقبل.



وعقب اللقاء، أكد مدرب إيران وحيد شامسائي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أنه لم يكن يتوقع الخروج فائزا بهذا الكم من الأهداف، مضيفا: «حققنا الهدف الأهم وهو الفوز وبلوغ نصف النهائي، لكنني لم أتوقع الخروج بالنتيجة لأن الفيتناميين أظهروا مستوى ونتائج جيدة خلال مباريات المجموعة».



أما الأرجنتيني دييغو راؤول مدرب منتخب فيتنام فقال ان الخسارة أمام إيران تبدو واقعية، مضيفا: «الخسارة طبيعية بالنظر إلى قوة المنافس وما يضمه في صفوفه من لاعبين محترفين في صفوف فرق أوروبية وأصحاب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة جدا».



وتأهلت اليابان إلى «مربع الكبار» بعد فوزها المثير على إندونيسيا 3-2.



وسجل أهداف اليابان ميزوتاني (32) وبيريز (33) وكانازاوا (39)، ولإندونيسيا ديوا رزقي (21) وصامويل ايكو (39).



وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة إحراز إندونيسيا لهدف التعادل غير انه لم يُحتسب لانتهاء الوقت.



من جانب آخر، أكد رئيس الإدارة الطبية باتحاد الكرة، رئيس اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة د.عبدالمجيد البناي أن الأمور فيما يخص النواحي الطبية تسير على خير ما يرام، مضيفا: «خضع 40 لاعبا حتى انتهاء دوري الثمانية لفحص المنشطات، بواقع لاعبين من كل منتخب في المباراة».

وقال: «أما المركز الطبي في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة، فيقوم بعمله على أكمل وجه، لذلك لم تدون ضده أي ملاحظة، بل لقي إشادة وتقدير جميع الوفود».



وأشار البناي إلى أن قسم الطوارئ تعامل مع إصابة لاعب منتخب تركمانستان الذي تعرض لكسر في الفك بشكل مثالي، فقد تم تحويله إلى مستشفى جابر، الذي وقع الكشف الطبي عليه، وقام بدوره بتحويله إلى مستشفى العدان للوقوف على رأي الأطباء المختصين، والذين أوصوا بإخضاعه للتدخل الجراحي، غير أنه غادر مع وفد منتخب بلاده، وفضل إجراء العلاج في بلاده.



وتابع: «تم التعامل كذلك مع إصابة عدد من اللاعبين من بينهم لاعب منتخب الكويت عبدالرحمن الوادي داخل الملعب، علما أن وزارة الصحة وفرت 12 مسعفا في الصالة، 8 للملعب، و4 للمدرجات، مع تزويدهم بالأدوية اللازمة للتعامل مع الحالات التي تحتاج الى علاج عاجل».

ولفت البناي إلى أن العيادات المتواجدة في مقر إقامة الوفود والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، تعاملت مع الحالات بشكل رائع، إلى جانب تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات المختصة بشكل سريع.