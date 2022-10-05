مفرح الشمري



خصّص بيت الكويت للأعمال الوطنية ومؤسسة «خليجيون في حب مصر»، ممثلان برئيسهما د.يوسف العميري، 10 جوائز مالية تحمل اسم الكويت واسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، ستقدم في مهرجـــان الإسكندريـة السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ38 الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، حيث تحمل الدورة الحالية اسم الفنان محمود حميدة.



المهرجان سيفتتح الليلة بمكتبة الاسكندرية تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسكندرية وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.



الجوائز الـ 10 سيقدمها د.يوسف العميري في حفل ختام المهرجان 10 الجاري للفائزين من الشباب في فئة الأفلام الوثائقية، وذلك دعما وتشجيعا لهم لمواصلة عطائهم وإنجازاتهم ومشوارهم الفني.



وأكد العميري لـ«الأنباء» أن هذه الجوائز ستستمر في الدورات المقبلة للمهرجان، على أن تحمل أسماء نجوم الكويت الأحياء منهم أو الراحلين في هذا المهرجان العريق.



يذكر أنه في الدورة الجديدة للمهرجان سيتنافس فيها نحو 14 فيلما من أكثر من 14 دولة، وهي: «حكاية في دمشق» من سورية، ومن لبنان فيلم «بيروت هولدم»، ومن اليونان فيلما «لوجر» و«طنين العالم»، وفيلم «I Cassamortari» من إيطاليا، و«عصيان» من تونس، وفيلم «عامود رئيسي»، وهو إنتاج فرنسي- سويسري- إيطالي مشترك، وفيلم «الكوكب» من إنتاج أميركي- إسباني مشترك، وفيلم «سافا» إنتاج كرواتي- صربي- بوسني مشترك، ومن الجزائر فيلم «سولا»، ومن كرواتيا فيلم «المحادثة»، ومن المغرب فيلم «السلعة»، وفيلم «المسافات بيننا» من سلوفينيا، وفيلم «القلعة البيضاء» من البوسنة والهرسك وكندا.