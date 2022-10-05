أثارت دعوة رئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام د.نبيل الفيلكاوي لأعضاء مجلس الأمة الجديد بإقرار «قانون المهن الفنية» انقساما في ردود الفعل في الوسط الفني، حيث أرسل المنسق العام للفنانين الكويتيين الرواد الإعلامي خالد الراشد بيانا صادر باسم الفنانين الكويتيين الـرواد أكــــدوا فيــــه رفضهــم لـ «قانون المهن الفنية» المقدم من النقابة إلى مجلس الأمة.



وجاء في البيان: نتقدم بالتهنئة والمباركة لجميع أعضاء مجلس الأمة 2022، ونرجو التكرم منكم عدم قبول أو تبني «قانون المهن الفنية» المقدم من نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام «نقابة عمالية»، وذلك لأنه سيعوق الحركة ولا يخدم الفنانين نهائيا، وعدم الأخذ برأينا كرواد للفن عند صياغته.



وتابع البيان: كما أن النقابة منذ عام 2009 حتى الآن لم تقدم ما يخدم الفن والإعلام، وهناك تجاهل تام للفنانين الرواد من النقابة، ونفيدكم بأن ذلك القانون تم رفضه مسبقا من قبل «الفتوى والتشريع»، وللعلم هذا القانون المشؤوم هو السبب المباشر لاستقالة زميلنا الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا من منصبه نقيب الفنانين بعد اطلاعه عليه، كما أن النقابة لا تمثلنا كفنانين رواد ولا تمثل الغالبية من الفنانين النجوم والشباب. وتقبلوا منا جزيل الشكر، ووفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير للبلاد والعباد.



الفنانون الرواد



مريم الصالح - سعد الفرج - حياة الفهد -سعاد عبدالله - إبراهيم الصلال - محمد المنصور- محمد جابر- محمد المنيع - جاسم النبهان - خالد العبيد - بدر بورسلي - عبدالرحمن العقل - عبدالإمام عبدالله.



الفنانون النجوم:



حسين المنصور - ولد الديرة - محمد العجيمي - زهرة الخرجي - حسن البلام.