أقام النائب حامد محري البذالي حفل استقبال لناخبي الدائرة الثانية بمناسبة نجاحه في الانتخابات أمة 2022 وبمناسبة خروجه من السجن، وقال «نحمد الله على خروجنا من السجن ونثق ثقة مطلقة في قضائنا النزيه العادل».



وأضاف البذالي «لا بد أن نعمل من أجل الكويت واستقرارها ويجب أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الإنجازات، وكذلك هناك مسؤولية على رئيس الوزراء القادم من خلال اختيار وزراء رجالات دولة أكفاء لديهم القدرة على مجاراة رغبات الشعب الكويتي وتحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين»، معربا عن تفاؤله بهذا المجلس المقبل في الفصل التشريعي السابع عشر.