أقام النائب د.عبدالكريم الكندري حفل استقبال لأهالي الدائرة الثالثة بمناسبة فوزه في الانتخابات النيابية (أمة 2022)، متقدما بالشكر الجزيل لناخبيه على ثقتهم الغالية التي أعطوها له، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع.



وأعرب عن تفاؤله بالمجلس المقبل من حيث تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، ووضع الكويت وشعبها نصب أعيننا، فما يجمعنا هو حب الوطن، وليكن شعارنا دائما «الدستور خط أحمر».



وتبــــادل الحضــور الأحاديث الودية ومناقشة مستجدات الساحة السياسية وأجواء الديموقراطية التي تعيشها الكويت هذه الأيام، مطالبين بأن تكون الحكومة «على مستوى الحدث».