القاهرة - سامي عبدالفتاح



مع اقتراب انطلاق الدوري المصري في 16 أكتوبر، تتواصل صفقات الأندية لدعم صفوف فرقها، إذ نجحت إدارة الزمالك رغم الظروف المالية المتعثرة في إنهاء صفقة اللاعب البنيني ‏سامسون أكينيولا مهاجم كراكاس الفنزويلي الذي وصل بالفعل إلى القاهرة ليكون بذلك سادس صفقات الفريق بعد عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومصطفى الزناري والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي، إضافة إلى استعادة الحارس محمد صبحي الذي كان معارا إلى فاركو.



وفي صفقة جديدة للأهلي انضم عبدالرحمن رشدان لاعب وادي دجلة السابق، المنضم حديثا لصفوف الفريق، مؤكدا انه تم التعاقد معه من أجل الفريق الأول وليس فريق الشباب، بحسب تأكيدات كولر وسيد عبدالحفيظ.



وفي صفقة أفريقية أخرى، تعاقد نادي فيوتشر مع المهاجم الغيني الحاج باري لاعب سويتش باكز الذي يعلب في دوري الدرجة الثانية الأميركي، كما أتم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعاقده مع جافين كيزيتو ظهير أيمن منتخب أوغندا ونادي كامبالا إف سي ومن قبله استعار مدافع الزمالك محمود علاء، لينضما الى 8 صفقات أخرى هم: الحارس المهدي سليمان وأحمد عيد وناصر ناصر ومحمد صالح وإسلام عبدالنعيم وحازم الشامي وخالد صبحي ومحمود عبدالعزيز.



إلى ذلك، أكد جوني نيونسابا، نائب رئيس نادي فلامبو البوروندي، الموافقة على لعب مباراتي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا في مصر، وستكون المواجهة الأولى يوم الأحد المقبل.