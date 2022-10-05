الدوحة - فريد عبدالباقي



تغادر بعثة المنتخب القطري الأول لكرة القدم إلى مدينة «ماربيا» الإسبانية، اليوم لإقامة معسكره الأوروبي الأخير قبل المشاركة التاريخية في مونديال قطر 2022، حيث يتخلل المعسكر عدة مباريات ودية تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز، والذي اختار 27 لاعبا لخوض المرحلة الأخيرة من استعداداته لكأس العالم، واللاعبون هم: مشعل برشم، سعد الشيب، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، عبدالكريم حسن، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، مصطفى مشعل (السد)، بسام الراوي، عاصم مادبو، المعز علي، كريم بوضياف، إسماعيل محمد، محمد مونتاري، عبدالرحمن فهمي (الدحيل)، يوسف حسن، أحمد علاء، همام الأمين (الغرافة)، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي (الريان)، جاسم جابر (العربي)، خالد منير (الوكرة).



إلى ذلك، أكد نجم المنتخب الأرجنتيني السابق لكرة القدم والرئيس الحالي لنادي استوديانتيس الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، أن «التانغو»، يمتلك حظوظا كبيرا في المنافسة على لقب مونديال قطر 2022.



وقال فيرون على هامش مشاركته في قمة أكاديمية أسباير العالمية في دردشة النجوم، إن منتخب بلاده لديه مجموعة متميزة من اللاعبين قادرة على تحقيق لقب كأس العالم الغائب منذ عام 1986، كما أن المجموعة الحالية تتشابه مع المجموعة التي بلغت نهائي مونديال البرازيل 2014.



وأوضح فيرون أن مونديال قطر ستكون نسخة رائعة ومختلفة عن النسخ السابقة لدورات كأس العالم.

وأتم أن مونديال قطر يملك ميزة رائعة تتمثل في أن المشجعين لن يحتاجوا إلى السفر طويلا كما في النسخ الماضية، من أجل متابعة المباريات، وذلك بسبب تقارب المسافات بين ملاعب مونديال قطر.