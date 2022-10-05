الدوحة - فريد عبدالباقي



افتتحت أمس منصة إعادة البيع على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA.com/‏‏tickets)، الخاصة بتذاكر مونديال قطر 2022.



وتتيح منصة إعادة البيع الفرصة للجماهير من أجل الحصول على تذاكر إضافية من خلال المنصة، وبأسعار مناسبة، حيث ستتاح تذاكر جديدة وبصورة مستمرة، كما ستتاح الفرصة للجماهير الراغبة في إعادة بيع تذاكرها عبر المنصة.



وقال مدير إدارة علاقات التسويق في كأس العالم 2022 حسن ربيعة الكواري: إن المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر كأس العالم ستستمر حتى نهاية مونديال قطر، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة التي تم طرحها يوم 27 سبتمبر الماضي شهدت إقبالا كبيرا، حيث تم بيع أكثر من 120 ألف تذكرة خلال ساعتين، وتخطت مبيعات التذاكر أكثر من مليونين و700 ألف تذكرة من أصل 3.1 ملايين تذكرة.



وأكد ربيعة أن قطر تصدرت الدول الأكثر شراء للتذاكر بقرابة مليون تذكرة، وهو ما يؤكد الإقبال الكبير على التذاكر داخل دولة قطر، كما أن المباراة الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور على ستاد البيت غير متوافرة، فيما تتوافر تذاكر مباراتي قطر أمام السنغال، وهولندا في الفئتين الأولى والثانية.