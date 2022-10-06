بشرى شعبان



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 18 مفتشا في قطاع التعاون في وزارة الشؤون.



وتضمن القرار منح 18 موظفا صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون 118 لسنة 2013 والقرارات المنفذة له. وفيما يلي أسماء الموظفين:



٭ علي الصراف



٭ عبدالله المسعود



٭ وائل حمزة



٭ طلال الديحاني



٭ خالد مدغم



٭ عبد الصمد رضا علي



٭ فواز الحربي



٭ مبارك العازمي



٭ سلطان الظفيري



٭جراح الشميلان



٭ صالح المطيري



٭ عيد الخالدي



٭ عبدالله السعيدي



٭ ناصر الخرشان



٭ ماجد النجدي



٭ علي بن نخي



٭ عذاري الشمري



٭ خالد الشبو



ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.