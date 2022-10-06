أعلنت الجمعية الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن تشكيل مجلس إداراتها الجديد برئاسة د.فاطمة الثلاب.



وعقب عقدها لجمعيتها العمومية بحضور ممثل وزارة الشؤون زكت الجمعية مجلس إدارتها كالآتي: د.فاطمة الثلاب رئيسا، والمخترع سليمان الخطاف نائبا للرئيس، وشيخة القطان أمينا للصندوق، وعبداللطيف الشمري أمينا للسر، وكل من غدير العبدلي ود.سعود العنزي وأمينة البلوشي أعضاء مجلس الإدارة.



وأكدت رئيسة الجمعية د.فاطمة الثلاب أن مجلس الإدارة الجديد سيحرص على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، وتنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل والمنتديات في سبيل تحقيق مصالح المخترعين وتذليل الصعوبات أمام هذه الفئة الواعدة في المجتمع، موضحة أن المجلس الذي تم انتخابه بعد اجتماع الجمعية العمومية في 3 أكتوبر الجاري، سيستكمل الخطة الطموحة التي وضعها المجلس السابق، إضافة إلى تنظيم مجموعة متميزة من المشروعات والأفكار والأهداف التي سيعمل على تحقيقها.



وذكرت أن المجلس مستعد للتعاون مع جميع الأفراد والجهات لتحقيق مصالح المخترعين، معربة عن شكرها لوزارة الشؤون على تعاونها الكبير مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، لافتة إلى أن الكوادر الكويتية واعدة ومبعث فخر واعتزاز، حيث أثبت المبتكرون والمخترعون الكويتيون أنهم قادرون على ترك بصمة قوية في عالم الابتكار، لافتة إلى أن عدد الاختراعات الكويتية في تزايد مستمر، ما يبعث الأمل في مستقبل واعد.