القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.



وأكدت الوزارة أنه تم منذ شهر سبتمبر 2022، صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة 6 أشهر، الذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته بين 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، مع توافر كل السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.



وأشارت الوزارة إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.