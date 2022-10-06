أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني عزمهما على تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وعلى تنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص والنهوض بالتبادل التجاري وتنويعه.



جاء ذلك في بيان مشترك بين البلدين، بمناسبة الزيارة الرسمية للعاهل الأردني إلى سلطنة عمان.



وأوردت وكالة أنباء عمان «أونا» البيان المشترك الذي أوضح أن سلطان عمان وملك الأردن رحبا بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين تشمل: التعاون الصناعي والتعدين والعمل وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والأرشفة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحماية المستهلك، والتعاون السياحي، وقطاع التأمين.



وأكد الجانبان على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وعلى تنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري وتنويعه. كما أعربا في هذا الإطار عن أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المشتركة.



وتناول الجانبان عددا من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وعبرا عن أهمية التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مع التأكيد على الدور البارز والبناء الذي يقوم به البلدان في هذا الشأن.



وأكد الجانبان التزام البلدين مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وشددا على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل الى حل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



وأكد سلطان عمان أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.



وفي ختام الزيارة أعرب الملك عبدالله الثاني عن شكره وتقديره لأخيه السلطان هيثم بن طارق وحكومة سلطنة عمان وشعبها العزيز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا للسلطنة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. كما وجه عاهل الأردن دعوة لأخيه سلطان عمان لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.